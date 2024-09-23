Россиянам предрекли подорожание отдыха в Турции

Эксперт по туризму Котляр: в 2025 году отдых в Турции подорожает на 15 процентов

Отдых в Турции подорожает для россиян еще на 10-15 процентов в 2025 году. Повышение цен предрекла эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, по туризму сильно ударила инфляция. «В целом уже пятый год наблюдаю, как туризм становится все менее доступным для большинства населения земли, началось все это с пандемии», — отметила эксперт.

Котляр пояснила, что еще в 2019 году за миллион рублей можно было купить «суперлюксовый отдых», а теперь это самая низкая граница бюджета.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что соотечественники стали реже выходить из отелей и тратить меньше денег на рестораны и магазины на курортах Турции. В 2024 году размещение по системе «все включено» предпочли 67 процентов туристов.