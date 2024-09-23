Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:26, 23 сентября 2024Путешествия

Россиянам предрекли подорожание отдыха в Турции

Эксперт по туризму Котляр: в 2025 году отдых в Турции подорожает на 15 процентов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Отдых в Турции подорожает для россиян еще на 10-15 процентов в 2025 году. Повышение цен предрекла эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, по туризму сильно ударила инфляция. «В целом уже пятый год наблюдаю, как туризм становится все менее доступным для большинства населения земли, началось все это с пандемии», — отметила эксперт.

Материалы по теме:
Небанальная Турция: топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
Небанальная Турция:топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
7 июля 2024
«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Турция разочаровывает россиян. Почему они не хотят туда возвращаться?
«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Турция разочаровывает россиян. Почему они не хотят туда возвращаться?
28 августа 2024

Котляр пояснила, что еще в 2019 году за миллион рублей можно было купить «суперлюксовый отдых», а теперь это самая низкая граница бюджета.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что соотечественники стали реже выходить из отелей и тратить меньше денег на рестораны и магазины на курортах Турции. В 2024 году размещение по системе «все включено» предпочли 67 процентов туристов.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине

      Подпольные банкиры выводили из России миллионы рублей в виде криптовалюты

      Момент удара дрона ВСУ по российскому городу со взрывом попал на видео

      В Грузии назвали шантажом угрозу ЕС отменить безвиз

      Эрдоган обвинил США в подрыве доверия из-за санкций

      Новое фото Ирины Болгар с Павлом Дуровым и его братом смутило пользователей сети

      Осужденный на 13 лет за госизмену россиянин попытался оспорить приговор

      Мишустин назвал главный фактор экономического прогресса России

      Экспортный «Ланцет» впервые покажут за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше