В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты

Песков: к росту цен на авиабилеты приводят инфляционные процессы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил рост цен на авиабилеты определенными инфляционными процессами. Его комментарий приводит «Коммерсантъ».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это вызывает обеспокоенность со стороны правительства и Центробанка. Он отметил, что власти следят за инфляцией и будут разрабатывать и реализовывать меры по ее сдерживанию.

Более того, таргетирование инфляции Песков назвал одним из приоритетов работы.

Ранее стало известно, что цены на авиабилеты в эконом-классе с перелетом по России почти достигли семи тысяч рублей, что является максимумом с 2000 года. По данным Росстата, в мае 2023 года стоимость перелета выросла на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, составив 6,8 тысячи рублей за билет.