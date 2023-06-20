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12:41, 20 июня 2023Путешествия

В России рекордно увеличились цены на авиабилеты в эконом-классе

Росстат: цены на авиабилеты в эконом-классе по России достигли максимума с 2000 года

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Цены на авиабилеты в эконом-классе с перелетом по России почти достигли семи тысяч рублей, что является максимумом с 2000 года. О рекордно увеличившейся стоимости сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, в мае 2023 года цены на эконом выросли на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, составив 6,8 тысячи рублей за билет.

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    Зарина Дзагоева
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