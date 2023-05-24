Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить при покупке авиабилетов

Эксперты рассказали, что перелет на самолете с понедельника по четверг обойдется дешевле

Эксперты российской авиаотрасли рассказали, что перелет на самолете с понедельника по четверг обойдется дешевле. Действенные способы сэкономить при покупке билетов они раскрыли в беседе с РИА Новости.

Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова подсказала, что покупать билеты лучше в первой половине недели. При этом она заметила, что нет четкой зависимости цены от конкретного дня или времени суток. На стоимость главным образом влияет заполненность самолета, считает эксперт.

«Вы можете сэкономить, если купите билеты заранее или наоборот — впритык перед вылетом. Но второй вариант — это редкость и на него не всегда стоит рассчитывать», — объяснила Белоусова.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова согласилась с коллегой, однако добавила, что билеты за границу, купленные во вторник или среду, могут обойтись дешевле. «Это связано с тем, что каждую среду в полночь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании», — заявила специалист.

Она также рекомендовала путешественникам брать билеты на высокий сезон или праздничные дни за несколько месяцев до вылета.

Ранее японская авиакомпания All Nippon Airlines случайно продала билеты в бизнес-класс на десятках рейсов по ценам эконома. Дешевые авиабилеты можно было приобрести напрямую у авиаперевозчика либо через посредников. Туроператоры, заметив ошибку компании, начали активно предлагать клиентам выгодные сделки.