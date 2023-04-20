Авиакомпания случайно продала билеты в бизнес-класс по ценам эконома

Авиакомпания All Nippon Airlines снизила цены на рейсы из-за ошибки с обменным курсом

Японская авиакомпания All Nippon Airlines случайно продала билеты в бизнес-класс на десятках рейсов по ценам эконома. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, дешевые авиабилеты можно было приобрести напрямую у авиаперевозчика либо через посредников. Туроператоры, заметив ошибку компании, начали активно предлагать клиентам выгодные сделки.

Причиной снижения цен стала ошибка с обменным курсом валюты, однако в настоящее время сбой уже исправлен. Тем не менее пассажиры успели раскупить места на рейсах стоимостью 10 тысяч долларов (816 тысяч рублей) за 300 долларов (24 тысячи рублей).

В All Nippon Airlines поначалу согласились одобрить все транзакции, однако позже перевозчик отказался от своего первого заявления, заметив, что окончательное решение будет принято к концу апреля. Таким образом, билеты с датой вылета до установленного срока могут быть реализованы.

Ранее путешественник на рейсе Jet2 из Белфаста в Фару оказался единственным пассажиром самолета и назвал полет нереалистичным. Встречающие пассажира стюардессы заявили, что он VIP-персона, поскольку случайно оказался в пустом самолете, хотя купил дешевый билет.