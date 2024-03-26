Названа стоимость отдыха в майские праздники на самых популярных направлениях

Турагент Мельник назвал Турцию самой популярной для отдыха в майские праздники

Если рассматривать выездной туризм в период майских праздников, то чаще всего россияне предпочитают для отдыха Турцию, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые популярные пакетные направления и их стоимость.

Стоимость недели проживания в Турции в период майских праздников обойдется как минимум в 53 тысячи рублей на человека, сообщил турагент. В пакет входит проживание в трех- или четырехзвездочном отеле, питание по системе «все включено», перелет, медицинская страховка, наземное обслуживание.

«Помимо того, что страна предоставляет огромное количество регулярных рейсов в Российскую Федерацию, плюс дополнительно от Министерства туризма есть определенные льготы для россиян, они снижают цены на проживание, но, к сожалению, не снижают цены на билеты, потому что стоимость авиабилетов по факту составляет 70 процентов от стоимости всего тура», — добавил Мельник.

Вторым по популярности выездным направлением будет Египет, уверен он. Однако так как регулярных рейсов в страну из России очень мало, отдых здесь будет стоить дороже — от 75 тысяч рублей на человека.

Среди популярных направлений эксперт также выделил Объединенные Арабские Эмираты, где в начале мая еще сохраняется бархатный сезон. Ценник недельного отдыха в период майских праздников здесь начинается от 86 тысяч рублей на человека.

Единственный нюанс: если Турция и Египет — это «все включено», то Эмираты — это только «завтраки» Николай Мельник турагент

В России самым популярным направлением в майские праздники будут курорты Краснодарского края, в особенности регион Сочи, где минимальная стоимость тура составляет 25 тысяч рублей. В него входит перелет, проживание без питания, трансфер, медицинская страховка.

«Если мы говорим про ближние варианты, никто не отменяет московские парк-отели, где есть варианты и на питании "все включено" с анимационной программой, с бассейном, со своим пляжем с очень хорошим песком, завезенным не из России. Варианты там тоже достаточно неплохие, можно рассматривать. В Петербурге — это Карелия с различными вариантами отдыха, хотя бы вырваться на 2-3 дня возможно», — посоветовал Мельник.

Ранее россиянам назвали бюджетные направления для отдыха в апреле 2024 года. Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, внутри страны дешевле всего в этот период отправиться в Псков. Из зарубежных направлений самыми недорогими стали Белоруссия, Армения и Узбекистан.