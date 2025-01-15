Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения украинского танка в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На предоставленном оборонным ведомством ролике видно стоящий в лесополосе танк. В один момент к нему приближается дрон, после столкновения боевая машина взрывается.

Накануне стало известно, что расчет беспилотных летательных аппаратов бригады десантников сорвал эвакуацию бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области. Операцию удалось провести группировке войск «Север». Солдаты боеприпасом с дроном поразили группу противника и остановили ее.