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19:24, 15 января 2025Россия

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения украинского танка в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На предоставленном оборонным ведомством ролике видно стоящий в лесополосе танк. В один момент к нему приближается дрон, после столкновения боевая машина взрывается.

Накануне стало известно, что расчет беспилотных летательных аппаратов бригады десантников сорвал эвакуацию бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области. Операцию удалось провести группировке войск «Север». Солдаты боеприпасом с дроном поразили группу противника и остановили ее.

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