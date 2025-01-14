Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 14 января 2025Россия

Российские военные сорвали эвакуацию ВСУ в Курской области

ТАСС: Расчет дронов бригады ВДВ сорвал эвакуацию ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет беспилотных летательных аппаратов бригады десантников сорвал эвакуацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом, публикуя соответствующие кадры, пишет ТАСС.

Эвакуацию удалось сорвать группировке войск «Север». Она боеприпасом с дроном поразила группу эвакуации ВСУ и остановила ее. На опубликованных кадрах запечатлен сброс выстрела подствольного гранатомета на группу военнослужащих, состоящих из пяти человек.

Материалы по теме:
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024

13 января сообщалось, что российские военные выбили бойцов ВСУ из лесопосадок в Курской области. Среди ликвидированных оказались как бойцы украинской территориальной обороны, так и иностранные наемники.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Европе предрекли ожесточенную борьбу за энергетические ресурсы из-за действий Украины

      Западный политик восхитился российскими аналогами McDonald's и KFC

      В Словакии захотели объявить вотум недоверия Фицо

      Костин ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

      Мушки в глазах назвали признаком опасных болезней

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше