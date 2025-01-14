Российские военные сорвали эвакуацию ВСУ в Курской области

ТАСС: Расчет дронов бригады ВДВ сорвал эвакуацию ВСУ в Курской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов бригады десантников сорвал эвакуацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом, публикуя соответствующие кадры, пишет ТАСС.

Эвакуацию удалось сорвать группировке войск «Север». Она боеприпасом с дроном поразила группу эвакуации ВСУ и остановила ее. На опубликованных кадрах запечатлен сброс выстрела подствольного гранатомета на группу военнослужащих, состоящих из пяти человек.

13 января сообщалось, что российские военные выбили бойцов ВСУ из лесопосадок в Курской области. Среди ликвидированных оказались как бойцы украинской территориальной обороны, так и иностранные наемники.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.