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22:08, 15 января 2025Бывший СССР

Мирный житель пострадал в результате обстрела Торецка

Приходько: В результате обстрела ВСУ Дзержинска пострадал мирный житель
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Дзержинска (украинское название — Торецк) пострадал один мирный житель. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — написал Приходько.

Другие подробности произошедшего глава города не привел.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Дзержинск в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в настоящий момент ведется зачистка города.

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