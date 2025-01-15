Мирный житель пострадал в результате обстрела Торецка

Приходько: В результате обстрела ВСУ Дзержинска пострадал мирный житель

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Дзержинска (украинское название — Торецк) пострадал один мирный житель. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — написал Приходько.

Другие подробности произошедшего глава города не привел.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Дзержинск в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, в настоящий момент ведется зачистка города.