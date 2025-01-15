Рогов заявил о полном контроле ВС России над Торецком

Рогов: ВС России полностью взяли под контроль Дзержинск, идет зачистка города

Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль Дзержинск (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР), идет зачистка города. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем Российской армии», — подчеркнул общественный деятель.

Рогов сообщил, что остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули черту города в ДНР. По его словам, в настоящий момент ведется прилегающей к населенному пункту территории шахты «Торецкая».

Ранее украинский аналитический центр Deep State признал продвижение ВС России в Дзержинске и Часовом Яре в ДНР. Как сообщалось, в Торецке ВС России продвинулись в западных районах города.