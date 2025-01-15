Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 15 января 2025Бывший СССР

Рогов заявил о полном контроле ВС России над Торецком

Рогов: ВС России полностью взяли под контроль Дзержинск, идет зачистка города
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль Дзержинск (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР), идет зачистка города. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинск находится уже под контролем Российской армии», — подчеркнул общественный деятель.

Рогов сообщил, что остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули черту города в ДНР. По его словам, в настоящий момент ведется прилегающей к населенному пункту территории шахты «Торецкая».

Ранее украинский аналитический центр Deep State признал продвижение ВС России в Дзержинске и Часовом Яре в ДНР. Как сообщалось, в Торецке ВС России продвинулись в западных районах города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это решающий момент». Чехия заявила, что готова обойтись без нефти из России. Каким образом?

      На Украине ввели превентивное отключение электроэнергии

      Безногого ветерана ЧВК «Вагнер» лишили выплат из-за ампутации не в той больнице

      Российского военного отозвали с СВО домой после аргумента жены

      В команде Трампа назвали свой главный приоритет

      На Украине рассказали о массированном ракетном ударе по стране

      Премьер Вьетнама призвал решать вопрос о взаиморасчетах с Россией творчески

      Появились сообщения о ликвидации отвечавших за атаку на Курскую область офицеров ВСУ

      Россиянин пришел к другу поиграть в карты и не выжил

      Глава региона России сообщил о подавленном средствами РБЭ беспилотнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше