Мошенники заставили обманутого на миллионы рублей пенсионера продать автомобиль

В Белгороде полицейские задержали обнальщика телефонных мошенников

В Белгороде полиция задержала 22-летнего россиянина, выполнявшего роль обнальщика в группе мошенников. Об этом в среду, 15 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, жертвой аферистов стал 65-летний пенсионер из Подмосковья, которого мошенники обманули, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они убедили пожилого человека перевести деньги на «безопасный счет», а после того, как мужчина лишился накоплений в сумме 12 миллионов рублей, его вынудили еще и продать свой единственный автомобиль, стоимостью около трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый в соучастии мошенническим действиям отправлен под стражу.

Россияне массово становятся дропперами — так называют людей, вовлеченных в преступные схемы телефонных мошенников с Украины. Кураторы из украинских кол-центров (дроповоды) дают им подробные инструкции и пошагово ведут до жертвы, у которой ранее выманили деньги, чтобы забрать их и вывести на криптовалютный счет. Дропперов могут вовлекать в мошеннические действия обманом или шантажом, но некоторые выбирают работу на аферистов добровольно.