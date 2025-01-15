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07:19, 15 января 2025Силовые структуры

Мошенники заставили обманутого на миллионы рублей пенсионера продать автомобиль

В Белгороде полицейские задержали обнальщика телефонных мошенников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Белгороде полиция задержала 22-летнего россиянина, выполнявшего роль обнальщика в группе мошенников. Об этом в среду, 15 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным силовиков, жертвой аферистов стал 65-летний пенсионер из Подмосковья, которого мошенники обманули, представившись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они убедили пожилого человека перевести деньги на «безопасный счет», а после того, как мужчина лишился накоплений в сумме 12 миллионов рублей, его вынудили еще и продать свой единственный автомобиль, стоимостью около трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый в соучастии мошенническим действиям отправлен под стражу.

Россияне массово становятся дропперами — так называют людей, вовлеченных в преступные схемы телефонных мошенников с Украины. Кураторы из украинских кол-центров (дроповоды) дают им подробные инструкции и пошагово ведут до жертвы, у которой ранее выманили деньги, чтобы забрать их и вывести на криптовалютный счет. Дропперов могут вовлекать в мошеннические действия обманом или шантажом, но некоторые выбирают работу на аферистов добровольно.

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