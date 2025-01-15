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16:06, 15 января 2025Экономика

Москвичам пообещали морозы

Синоптик Шувалов: Морозы придут в Москву в конце января
Мария Черкасова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Большинство численных моделей погоды в настоящее время склоняется к прогнозам, что морозы придут в Москву, Санкт-Петербург и другие города в конце января. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В третьей декаде января ожидается арктическое вторжение. При этом об интенсивности готовящегося похолодания пока в точности говорить рано. В средней полосе 20 и 21 января ожидается похолодание до минус 5-10 градусов.

Резко в Санкт-Петербурге, Вологде и Костроме похолодает 22 января, 23 января интенсивные морозы ожидаются в Твери, Москве, Туле и Рязани. Волна холода достигнет берегов Азовского моря к 25 января. Пик похолодания в средней полосе придется на 25 и 26 января, затем мороз обрушится и на Европу.

Синоптик указал, что конкретную температуру на период заморозков назвать пока нельзя, однако она точно опустится ниже и значительно ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время, с 16 по 19 января, на часть Дальнего Востока и Сибири обрушатся морозы до 33-49 градусов.

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