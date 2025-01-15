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14:57, 15 января 2025Экономика

Часть россиян предупредили о морозах до 49 градусов

Синоптик Вильфанд: На Якутию обрушатся морозы до минус 49 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В ближайшее время на регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири обрушатся морозы до 33-49 градусов. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в Ямало-Ненецком автономном округе с четверга по воскресенье, 16-19 января, ожидается до 33-36 градусов мороза, что на пять-восемь градусов ниже нормы. Еще более серьезные аномалии, на 11-16 градусов, будут наблюдаться со среды по воскресенье, 15 по 19 января, на Таймыре — там столбики термометров покажут минус 42-49 градусов. На севере Красноярского края прогнозируется температура на семь-девять градусов ниже нормы — 41-46 градусов мороза.

Рекордсменом по морозам должен будет стать юг Якутии, где в ближайшие дни воздух может охладиться до минус 48-49 градусов — это ниже нормы на семь-девять градусов. Магаданской области и Чукотке Вильфанд спрогнозировал аналогичную погоду в период с 15 по 17 января — там ожидается температура в диапазоне минус 44-48 градусов (на пять-восемь градусов ниже нормы). «Даже на Камчатке, которая омывается со всех сторон морем и океаном, на пять-девять градусов ниже нормы и температура будет минус 35-39 градусов», — заключил специалист.

Между тем жителям юга страны научный руководитель Гидрометцентра, напротив, пообещал аномальное тепло.

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