Жителям юга России пообещали аномальное тепло

Синоптик Вильфанд: В Ставрополье температура превысит норму на 7-9 градусов

Погода на юге России обещает быть аномально теплой в ближайшие дни. Такой прогноз жителям данных регионов дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

Как поясняет синоптик, в данный момент на Кубань и Ставрополье надвигаются воздушные массы с юга Атлантики. В связи с этим в ближайшее время в регионах установится не по-январски теплая погода. Температура в Краснодарском и Ставропольском краях превысит климатическую норму на 7-9 градусов. С четверга по воскресенье, 16-19 января, ночью столбики термометров будут держаться вблизи нулевой отметки, а днем воздух будет прогреваться до плюс 2 — плюс 8 градусов, рассказал Вильфанд.

При этом на северо-западе России прогнозируется похолодание. В ночь на четверг, 16 января, температура, по сведениям метеоролога, снизится до минус 4 — минус 9 градусов. Однако вскоре холода сменятся оттепелью, и в регионе потеплеет до плюс 5 градусов днем и минус 3 — плюс 2 градусов ночью. В Ленобласти в ночь на четверг ожидается до минус 7 градусов, в последующие ночи столбики термометров буду держаться у нуля. Днем потеплеет до плюс 5-6 градусов.

В столице также прогнозируется потепление. Со среды, 15 января, Москва окажется под влиянием теплого сектора циклонического вихря, и температура повысится до плюс 3 градусов. Ниже нуля она понизится только ночью в четверг, 16 января, ожидается легкий морозец.