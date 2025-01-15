Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:45, 15 января 2025Экономика

В Москву придет оттепель

Синоптик Леус: Температура в столице будет повышаться
Мария Черкасова

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В Москву в среду, 15 января, придет оттепель. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столица окажется под влиянием теплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над Северным Уралом. В небе сохранятся плотные облака, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом вечером в Московский регион придет более холодный воздух при пересечении холодного атмосферного фронта, будет сформирована гололедица.

Ожидается температура воздуха на уровне плюс 1-3 градуса, по области ожидается от минус одного до плюс четырех градусов Цельсия. Поздним вечером температура опустится ниже нулевой отметки. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, 16 января, ночью ожидается небольшой мороз, до минус 3-5 градусов, во второй половине дня пройдет мокрый снег, температура днем от нуля до плюс двух градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал сильные морозы, которые могут ударить по Центральной России в середине третьей декады января. Специалист подчеркнул, что расчеты такой погоды пока предварительные и во многом остаются лишь гипотезой.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это решающий момент». Чехия заявила, что готова обойтись без нефти из России. Каким образом?

      Москвичей предупредили об опасном льде из-за апрельской погоды

      Глава МИД Армении оставил запись в книге почетных гостей Госдепа США

      Самый популярный в мире блогер заявил о желании купить TikTok

      Экипаж самолета снял на видео загадочный летающий объект

      В Москву придет оттепель

      В США связали планы прекратить огонь в Газе с приходом Трампа

      Россиянка преследовала детей и угрожала им расправой

      «ВКонтакте» впервые обошла YouTube по охвату среди россиян

      В России медсестра потеряла сознание на рабочем месте и не выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше