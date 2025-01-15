В Москву придет оттепель

Синоптик Леус: Температура в столице будет повышаться

В Москву в среду, 15 января, придет оттепель. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столица окажется под влиянием теплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над Северным Уралом. В небе сохранятся плотные облака, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом вечером в Московский регион придет более холодный воздух при пересечении холодного атмосферного фронта, будет сформирована гололедица.

Ожидается температура воздуха на уровне плюс 1-3 градуса, по области ожидается от минус одного до плюс четырех градусов Цельсия. Поздним вечером температура опустится ниже нулевой отметки. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, 16 января, ночью ожидается небольшой мороз, до минус 3-5 градусов, во второй половине дня пройдет мокрый снег, температура днем от нуля до плюс двух градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал сильные морозы, которые могут ударить по Центральной России в середине третьей декады января. Специалист подчеркнул, что расчеты такой погоды пока предварительные и во многом остаются лишь гипотезой.