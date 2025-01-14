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16:35, 14 января 2025Экономика

Центральной России пригрозили 20-градусными морозами

Синоптик Ильин: К 25 января в Центральную Россию могут прийти серьезные морозы
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Серьезные морозы грозят центральной части России. Когда ждать непогоды, aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Морозы могут ударить по Центральной России в середине третьей декады января — метеоролог рекомендует ориентироваться на 25-е число. Расчеты, как подчеркивает Ильин, предварительные и во многом остаются лишь гипотезой. Если прогнозы сбудутся, то похолодание придет в том числе и в столицу. Столбики термометров могут опуститься до минус 15-20 градусов.

Пока что центральные регионы остаются под действием западно-восточных переносов, несущих теплый воздух с Атлантики. Снегопады, как предсказывает Ильин, будут наблюдаться лишь на этой неделе, а со следующей осадки вновь прекратятся.

На обратном настаивает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его сведениям, что до конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода с температурой выше нормы на большей части территории страны.

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