Центральной России пригрозили 20-градусными морозами

Синоптик Ильин: К 25 января в Центральную Россию могут прийти серьезные морозы

Серьезные морозы грозят центральной части России. Когда ждать непогоды, aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Морозы могут ударить по Центральной России в середине третьей декады января — метеоролог рекомендует ориентироваться на 25-е число. Расчеты, как подчеркивает Ильин, предварительные и во многом остаются лишь гипотезой. Если прогнозы сбудутся, то похолодание придет в том числе и в столицу. Столбики термометров могут опуститься до минус 15-20 градусов.

Пока что центральные регионы остаются под действием западно-восточных переносов, несущих теплый воздух с Атлантики. Снегопады, как предсказывает Ильин, будут наблюдаться лишь на этой неделе, а со следующей осадки вновь прекратятся.

На обратном настаивает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его сведениям, что до конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода с температурой выше нормы на большей части территории страны.