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08:08, 14 января 2025Экономика

Россиянам рассказали о погоде до конца января

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил о высокой температуре в РФ до конца января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что в большей части страны будет наблюдаться температура выше нормы. «Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — заявил глава Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, за 13 дней января воздух в Москве прогрелся более чем на пять градусов выше нормы. Со среды, 15 января, и до конца недели в столице ожидается оттепель.

Ранее москвичам предсказали холодную весну вслед за теплой зимой. С таким прогнозом выступил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Текущий январь в Москве, по мнению метеоролога, завершится аномально высокими температурами.

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