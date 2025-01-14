Россиянам рассказали о погоде до конца января

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил о высокой температуре в РФ до конца января

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до конца января на большей части территории России ожидается очень теплая погода. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что в большей части страны будет наблюдаться температура выше нормы. «Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — заявил глава Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, за 13 дней января воздух в Москве прогрелся более чем на пять градусов выше нормы. Со среды, 15 января, и до конца недели в столице ожидается оттепель.

Ранее москвичам предсказали холодную весну вслед за теплой зимой. С таким прогнозом выступил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Текущий январь в Москве, по мнению метеоролога, завершится аномально высокими температурами.