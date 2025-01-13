Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:06, 13 января 2025Экономика

Москвичам предсказали холодную весну вслед за теплой зимой

Синоптик Ильин: морозы, не настигшие Москву зимой, могут прийти весной
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Теплая зима может смениться холодной весной. Такое предположение в разговоре с Regions высказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Нынешнюю зиму, которая выдалась не по сезону мягкой, синоптик не считает сверхъестественной для столицы. За последние годы метеонаблюдений критически малоснежной была зима 2019-2020 годов. Кроме того, в январе 2005 года столбики термометров поднимались до плюс 4 градусов. «Это еще раз подтверждает теории о том, что погодные процессы периодичны», — поясняет Ильин.

Текущий январь в Москве, по прогнозам метеоролога, завершится аномально высокими температурами. Тем не менее в Подмосковье показатели временами будут приближаться к традиционным минус 12 — минус 7 градусам. Февраль сохранит погодные аномалии, и температура продолжит держаться выше климатической нормы.

Такая теплая зима может откликнуться москвичам нетипичными холодами весной, предсказывает Ильин. «Действительно, морозы, которые не настигли регион зимой, могут взвалиться на нас весной», — заявил специалист. Помимо прохлады, предстоящая весна может удивить столичных жителей обильными осадками. Правда, как добавляет синоптик, эти прогнозы лишь предположительные, ситуация станет яснее к концу февраля. Холода отступят в третьей декаде марта — тогда дневные температуры могут достичь плюс 7 градусов.

Противоположные прогнозы дают специалисты центра погоды «Фобос». Согласно их метеорологическим моделям, весна в Москве, напротив, будет ранней и теплой. Март может оказаться на четыре градуса теплее климатической нормы, а апрель — на три градуса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      Создателя популярного аниме обвинили в педофилии

      Врач предупредила о смертельной опасности популярного алкогольного напитка

      В Эстонии предложили законопроект о закрытии границы с Россией

      Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва

      В Турции испытали планирующую авиабомбу TOLUN

      Россиянин изрезал знакомого ножом и вынес его на лестничную площадку

      Туриста нашли бездыханным в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах

      Секс-коуч указала на неочевидный признак обреченных отношений

      Убийца восемь месяцев прятался от полиции благодаря бородатому гоблину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше