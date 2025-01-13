Москвичам предсказали холодную весну вслед за теплой зимой

Синоптик Ильин: морозы, не настигшие Москву зимой, могут прийти весной

Теплая зима может смениться холодной весной. Такое предположение в разговоре с Regions высказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Нынешнюю зиму, которая выдалась не по сезону мягкой, синоптик не считает сверхъестественной для столицы. За последние годы метеонаблюдений критически малоснежной была зима 2019-2020 годов. Кроме того, в январе 2005 года столбики термометров поднимались до плюс 4 градусов. «Это еще раз подтверждает теории о том, что погодные процессы периодичны», — поясняет Ильин.

Текущий январь в Москве, по прогнозам метеоролога, завершится аномально высокими температурами. Тем не менее в Подмосковье показатели временами будут приближаться к традиционным минус 12 — минус 7 градусам. Февраль сохранит погодные аномалии, и температура продолжит держаться выше климатической нормы.

Такая теплая зима может откликнуться москвичам нетипичными холодами весной, предсказывает Ильин. «Действительно, морозы, которые не настигли регион зимой, могут взвалиться на нас весной», — заявил специалист. Помимо прохлады, предстоящая весна может удивить столичных жителей обильными осадками. Правда, как добавляет синоптик, эти прогнозы лишь предположительные, ситуация станет яснее к концу февраля. Холода отступят в третьей декаде марта — тогда дневные температуры могут достичь плюс 7 градусов.

Противоположные прогнозы дают специалисты центра погоды «Фобос». Согласно их метеорологическим моделям, весна в Москве, напротив, будет ранней и теплой. Март может оказаться на четыре градуса теплее климатической нормы, а апрель — на три градуса.