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14:34, 13 января 2025Экономика

Москвичам пообещали холодную весну

Синоптик Позднякова: Март в Москве может оказаться аномально холодным
Александра Качан (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

После аномально теплой зимы в Москве может наступить холодная весна. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, передает «Комсомольская правда».

«Если взять данные за прошлые годы, после теплого января в большинстве случаев март бывает с отрицательной аномалией», — рассказала синоптик. Она добавила, что финальный месяц зимы также окажется теплее обычного — на 4-0,5 градуса.

Специалисты из центра погоды «Фобос» считают, что весна в Москве, напротив, будет ранней и теплой. По их прогнозам, март может оказаться на четыре градуса теплее климатической нормы, а апрель — на три градуса.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы в европейской части России и других регионах. По его словам, причиной стали воздушные массы из самых южных акваторий Атлантики.

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