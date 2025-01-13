Москвичам пообещали холодную весну

Синоптик Позднякова: Март в Москве может оказаться аномально холодным

После аномально теплой зимы в Москве может наступить холодная весна. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, передает «Комсомольская правда».

«Если взять данные за прошлые годы, после теплого января в большинстве случаев март бывает с отрицательной аномалией», — рассказала синоптик. Она добавила, что финальный месяц зимы также окажется теплее обычного — на 4-0,5 градуса.

Специалисты из центра погоды «Фобос» считают, что весна в Москве, напротив, будет ранней и теплой. По их прогнозам, март может оказаться на четыре градуса теплее климатической нормы, а апрель — на три градуса.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы в европейской части России и других регионах. По его словам, причиной стали воздушные массы из самых южных акваторий Атлантики.