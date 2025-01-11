Теплую зиму в России объяснили редким климатическим событием

Метеоролог Вильфанд объяснил теплую зиму в России редкой аномалией

Причина аномально теплой зимы в европейской части России, а также на Урале и в части Сибири — в воздушных массах из самых южных акваторий Атлантики, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако это не обязательно означает и аномально теплую весну.

«Если сравнивать актуальную температуру с климатическими нормами за 30 лет, окажется, что погода соответствует первой декаде апреля, — сказал Вильфанд. — Объясняется это тем, что в этом году с начала декабря погода на европейской территории России, а также на Урале, в западной и в средней Сибири управляется атлантическим воздухом, что бывает крайне редко».

Континентальный климат, как объяснил метеоролог, подразумевает его формирование без участия воздушных масс с океана. Но в этом году правило было нарушено: воздушные массы, по словам Вильфанда, перемещаются не просто из Атлантики, а из самых южных акваторий, со Средиземного моря и северных районов Африки.

«Циклон при этом очень глубокий. Глубокий настолько, что его влияние распространяется на большую территорию. Поэтому у нас сейчас весенняя погода, идет дождь, снега будет очень мало», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что до 12 января температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. Показатель превысит привычные значения на шесть-семь градусов.