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14:36, 15 января 2025Путешествия

Мужчина смешал транквилизатор с алкоголем и устроил дебош на борту самолета

Пассажир United Airlines смешал лекарство с алкоголем и устроил дебош в самолете
Алина Черненко

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Пассажир авиакомпании United Airlines смешал лекарство с алкоголем и устроил дебош в самолете. Подробностями истории поделилось издание The Guardian.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе в Нью-Йорк из Амстердама. 34-летний Закари Грир выпил перед полетом транквилизатор ксанакс, чтобы справиться с тревожностью, а затем употребил спиртное. В результате мужчина потерял над собой контроль, начал вести себя неподобающе и помочился на своем сиденье и в проходе лайнера.

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Из-за недисциплинированного поведения пассажира командир воздушного судна принял решение перенаправить борт в Дублин. После посадки Грира передали полиции. Во время ареста из-за сильного опьянения он не мог понять, где находится, а когда пришел в себя, извинился за произошедшее.

В понедельник, 13 января, дебошира приговорили к двум месяцам условно и штрафу в размере 10 тысяч евро (около 1 миллиона рублей). Адвокат мужчины Эоган О’Салливан признался, что его клиент был «в ужасе и смущении» и принес «самые искренние извинения».

Ранее летевший из США пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways экстренно сел в России из-за дебошира на борту. Во время полета 26-летний мужчина сильно опьянел и стал вести себя шумно, его пришлось связать.

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