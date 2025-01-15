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16:46, 15 января 2025Интернет и СМИ

На Украине назвали Зеленского агентом России

Украинская журналистка Панченко назвала Зеленского российским агентом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинская журналистка Диана Панченко назвала президента республики Владимира Зеленского российским агентом. Такое мнение она выразила в соцсети X.

«Зеленский — российский агент. Он отправляет в пехоту пилотов самолетов и инженеров. Они просят о помощи», — заявила Панченко.

Журналистка также предрекла, что из-за такой политики истребители F-16 не будут использоваться Киевом, поскольку на них некому будет летать. «Россия будет доминировать в небе», — заключила она.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Евтушок раскритиковал решение Генштаба Вооруженных сил Украины по переводу авиатехников в пехоту. Он призвал военное ведомство раскрыть фамилию военнослужащего, который дал команду забрать специалистов из воздушных сил и перевести их в пехоту.

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