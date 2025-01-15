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13:48, 15 января 2025Бывший СССР

В Раде снова раскритиковали решение генштаба ВСУ по переводу авиатехников в пехоту

Нардеп Евтушок: Нужно знать фамилии тех, кто отправляет авиатехников на фронт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Депутат Верховной Рады Сергей Евтушок раскритиковал решение генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по переводу авиатехников в пехоту. Это заявление он сделал в эфире канала «Новости.LIVE».

Политик призвал военное ведомство раскрыть фамилию военнослужащего, который дал команду забрать всех специалистов из воздушных сил и перевести их в пехоту. Он добавил, что украинское общество должно знать, кто распорядился отправлять в пехоту тех специалистов, без которых невозможен взлет целого авиапарка.

Он также сообщил, что сейчас на Украине в военных штабах находится в три раза больше военнослужащих, чем на фронте. Депутат предложил привлекать к службе представителей силовых структур, которые ушли на пенсию в 35-40 лет, так как «многие из них могли бы заменить тех, кто воюет уже много лет без отдыха».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в переводе авиатехников в пехоту. Она также рассказала, что из командования медицинских сил ВСУ по распоряжению главкома переводят в пехоту и медиков, не учитывая медицинскую квалификацию.

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