На Украине школьник нашел патрон в пирожке

В Ивано-Франковске школьник нашел учебный патрон в пирожке

В Ивано-Франковске ученик рассказал, что нашел в пирожке патрон. Об этом сообщает полиция региона в своем Facebook-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как рассказали правоохранители, к инспектору образовательной безопасности обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев. Он сообщил, что ученик обнаружил патрон в хлебобулочном изделии. По словам ребенка, его накануне купила бабушка в одном из супермаркетов. Полицейские выяснили, что это учебный патрон, начата проверка.

Ранее на Украине рассказали о выездах подростков из страны из-за мобилизации. Доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец сообщила, что в Словакии и других странах у украинских школьников нет проблем с поступлением в местные школы.