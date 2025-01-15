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19:23, 15 января 2025Ценности

Наталья Подольская в бикини снялась в гамаке

Российская певица Наталья Подольская снялась в черном бикини на пляже в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская снялась в откровенном образе на пляже в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница позировала перед камерой, лежа в гамаке в черном бикини, декорированном аппликациями в виде пальм. Кроме того, звезда распустила волосы и надела на голову соломенную шляпу. В качестве аксессуаров Подольская также выбрала солнцезащитные очки.

В декабре 2024 года 42-летняя Наталья Подольская показала лицо без макияжа. Знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя на камеру в кабинете косметолога.

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