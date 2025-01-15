Назван нестандартный способ помириться во время ссоры и спасти отношения

Американская тиктокерша Сара Баус подсказала нестандартный способ спасти отношения и помириться во время ссоры. Ее совет опубликовало издание Metro.

По словам Сары, когда ей нужно выдвинуть партнеру просьбу или аккуратно покритиковать его действия, она сначала говорит специальное кодовое слово — «пингвин». «Это способ, который я разработала в колледже с соседкой, с которой впервые в жизни делила комнату и ванную. Нашим безопасным словом был "снеговик"», — вспоминает она.

«Секрет в том, чтобы ослабить защиту партнера, прежде чем сказать ему то, что вам нужно сказать», — объяснила она. «"Пингвин" — значит, я собираюсь сказать тебе кое-что, что меня раздражает и вызовет ссору, если это скрывать. Я говорю тебе это, потому что я люблю тебя, обожаю жить с тобой и наши отношения и не хочу, чтобы мелочи мешали нам», — продолжила блогерша.

Эй. Пингвин. Куча одежды на твоей стороне кровати, кажется, сильно выросла, и мне бы очень хотелось, чтобы она исчезла Сара Баус TikTok-блогер

Подобное кодовое слово она предложила выбрать совместно с партнером. Терапевт по взаимоотношениям Никола Фостер одобрила подобный подход к обсуждению проблем и назвала его блестящим способом снять напряжение и разорвать повторяющиеся модели конфликтов. Тем, кому не нравится идея кодового слова, Фостер предложила обнять партнера или сжать его руку, чтобы остановить конфликт, прежде чем он станет неконтролируемым.

Ранее секс-коуч Риан Кивитс назвала желание копаться в телефоне партнера неочевидным признаком обреченных отношений. По ее словам, подобные желания и действия свидетельствуют, что отношения построены не на здоровой основе и вряд ли будут достаточно прочными, чтобы длиться долго.