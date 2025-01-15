Неизвестные похитили миллионы из дома бывшего депутата петербургского ЗакСа

Неизвестные похитили ценностей на десять миллионов рублей из дома бывшего депутата петербургского Законодательного Собрания (ЗакСа). Об этом сообщает «Фонтанка».
Предварительно, воры через окно проникли в двухэтажный коттедж экс-депутата, пока тот был за границей, и вынесли оттуда драгоценности и деньги. Среди украденного оказались личные вещи, а также 4,5 миллиона рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчину осудили за кражу более миллиарда рублей из банковских ячеек.