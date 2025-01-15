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11:24, 15 января 2025Силовые структуры

Неизвестные похитили миллионы из дома бывшего депутата петербургского ЗакСа

В Петербурге воры вынесли ценностей на 10 млн рублей из дома экс-депутата ЗакСа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Неизвестные похитили ценностей на десять миллионов рублей из дома бывшего депутата петербургского Законодательного Собрания (ЗакСа). Об этом сообщает «Фонтанка».

Предварительно, воры через окно проникли в двухэтажный коттедж экс-депутата, пока тот был за границей, и вынесли оттуда драгоценности и деньги. Среди украденного оказались личные вещи, а также 4,5 миллиона рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину осудили за кражу более миллиарда рублей из банковских ячеек.

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