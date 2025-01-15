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18:48, 15 января 2025Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье

Российская блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в белом нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя бизнесвумен предстала перед зеркалом в комплекте нижнего белья белого цвета, состоящем из бюстгальтера, трусов и халата. При этом знаменитость продемонстрировала рельефный пресс и подтянутый живот.

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Помимо этого, она надела украшения в виде ожерелья и колец. Образ звезды дополнили укладка и макияж с графическими стрелками.

Ранее в январе Оксана Самойлова пришла на концерт Джигана в откровенном наряде. Инфлюэнсерша посетила выступление возлюбленного в Дубае.

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