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11:14, 15 января 2025Силовые структуры

Опубликованы кадры с подробностями операции по «сдаче» Горловки за взятку

ФСБ показала видео пресечения акции украинской разведки под Горловкой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ опубликовала видео проведенной совместно с Минобороны России операции, благодаря которой была пресечена акция Главного управления разведки МО Украины на горловском направлении. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах представитель украинской разведки обещает выплатить 100 тысяч долларов в качестве аванса за оставление российскими бойцами своих позиций под Горловкой. Бойцы подпустили украинцев поближе, а затем открыли по ним огонь из всего имевшегося в наличии оружия.

Ранее в ФСБ рассказали о попытке военной разведки Украины подкупить российских военных ради оставления населенного пункта Горловка.

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