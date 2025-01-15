Опубликованы кадры с подробностями операции по «сдаче» Горловки за взятку

ФСБ показала видео пресечения акции украинской разведки под Горловкой

ФСБ опубликовала видео проведенной совместно с Минобороны России операции, благодаря которой была пресечена акция Главного управления разведки МО Украины на горловском направлении. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах представитель украинской разведки обещает выплатить 100 тысяч долларов в качестве аванса за оставление российскими бойцами своих позиций под Горловкой. Бойцы подпустили украинцев поближе, а затем открыли по ним огонь из всего имевшегося в наличии оружия.

Ранее в ФСБ рассказали о попытке военной разведки Украины подкупить российских военных ради оставления населенного пункта Горловка.