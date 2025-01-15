Военная разведка Украины предлагала бойцам ВС РФ сдать Горловку за $1 млн

В ФСБ рассказали о попытке военной разведки Украины подкупить российских военных ради оставления населенного пункта Горловка. Об этом в среду, 15 января, со ссылкой на совместное с Минобороны сообщение ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, за оставление Горловки российским военнослужащим обещали один миллион долларов. Попытки украинских разведчиков были выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. В ходе оперативной игры украинская военная разведка перевела 100 тысяч долларов качестве аванса.

В результате оперативных мероприятий удалось вскрыть районы сосредоточения частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего по выявленным маршрутам передвижения украинских военных к российских позициям был нанесен превентивный ракетно-артиллерийский удар.

Ранее 14 января сотрудники ФСБ предотвратили теракт спецслужбы Украины, которая пыталась отравить сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, расположенного в Ярославской области.