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09:50, 15 января 2025Силовые структуры

Разведка Украины предлагала российским военным миллион долларов за оставление Горловки

Военная разведка Украины предлагала бойцам ВС РФ сдать Горловку за $1 млн
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ФСБ рассказали о попытке военной разведки Украины подкупить российских военных ради оставления населенного пункта Горловка. Об этом в среду, 15 января, со ссылкой на совместное с Минобороны сообщение ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, за оставление Горловки российским военнослужащим обещали один миллион долларов. Попытки украинских разведчиков были выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. В ходе оперативной игры украинская военная разведка перевела 100 тысяч долларов качестве аванса.

В результате оперативных мероприятий удалось вскрыть районы сосредоточения частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего по выявленным маршрутам передвижения украинских военных к российских позициям был нанесен превентивный ракетно-артиллерийский удар.

Ранее 14 января сотрудники ФСБ предотвратили теракт спецслужбы Украины, которая пыталась отравить сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, расположенного в Ярославской области.

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