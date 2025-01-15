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10:14, 15 января 2025Силовые структуры

В ФСБ рассказали о направленных на помощь бойцам СВО деньгах украинской разведки

ФСБ: Полученные от разведки Украины деньги были направлены на помощь бойцам СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Разведка Украины предлагала российским военным миллион долларов за оставление Горловки

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Денежные средства в размере 100 тысяч долларов, полученные в ходе оперативных мероприятий от украинской военной разведки, были направлены на помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На указанную сумму были закуплены материально-технические средства в интересах подразделений, принимающих участие в СВО.

О попытке военной разведки Украины подкупить российских военных за один миллион долларов ради оставления населенного пункта Горловка стало известно в среду, 15 января. В качестве аванса украинские разведчики перевели 100 тысяч долларов.

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