Основатель «Азова» Билецкий заявил о тяжелой ситуации по всей линии фронта

Основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России), командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о тяжелой ситуации по всей линии фронта словом «жопа». Его слова передает издание «Страна.ua».

По его словам, задачи, которые ставят его бригаде, состоящей из 3000-5000 человек, должны выполняться дивизией численностью от 6000 до 25 тысяч человек личного состава, а сама бригада удерживает 50 километров фронта и подвергается атакам двух дивизий ВС России.

«Если нарезать неадекватные задачи, потом не надо удивляться неадекватным результатам», — заявил Билецкий.

Ранее основатель запрещенного в РФ «Азова» говорил, что в заключении перемирия между Украиной и Россией нет ничего плохого для Киева. По его словам, в случае завершения конфликта на Украине в стране сохраняется риск внутренних конфликтов и претензий на лидерство на основе роли в поддержке ВСУ.