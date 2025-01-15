Оценен страховой ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе

Bloomberg: Страховой ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может составить $40 млрд

Страховой ущерб от пожаров, бушующих в Калифорнии, может составить 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные инвестиционного банка Keefe Bruyette & Woods (KBW).

В кредитной организации отметили, что потери от стихии продолжают стремительно расти. Всего за день до публикации нового прогноза предполагалось, что сумма ущерба для индустрии страхования будет вдвое меньше. По оптимистичным оценкам, потери составят 25 миллиардов долларов. Однако в банке считают, что ущерб продолжит увеличиваться, так как на значительной территории Лос-Анджелеса до сих пор не удалось взять огонь под контроль.

Ранее компания по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather подсчитала общий ущерб от пожаров в Калифорнии. Сумма составила 250-275 миллиардов долларов.