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14:44, 15 января 2025Экономика

Оценен страховой ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе

Bloomberg: Страховой ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может составить $40 млрд
Александра Качан (Редактор)

Фото: Gao Shan / XinHua / Globallookpress.com

Страховой ущерб от пожаров, бушующих в Калифорнии, может составить 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные инвестиционного банка Keefe Bruyette & Woods (KBW).

В кредитной организации отметили, что потери от стихии продолжают стремительно расти. Всего за день до публикации нового прогноза предполагалось, что сумма ущерба для индустрии страхования будет вдвое меньше. По оптимистичным оценкам, потери составят 25 миллиардов долларов. Однако в банке считают, что ущерб продолжит увеличиваться, так как на значительной территории Лос-Анджелеса до сих пор не удалось взять огонь под контроль.

Ранее компания по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather подсчитала общий ущерб от пожаров в Калифорнии. Сумма составила 250-275 миллиардов долларов.

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