Подсчитан ущерб от разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе

AccuWeather: Ущерб от пожаров на юге Калифорнии может достигать $250-275 млрд

Ущерб от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе может достигать 250-275 миллиардов долларов. Сумму урона от возгораний на юге американского штата Калифорния подсчитали специалисты компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather, пишет The Washington Post.

Главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер назвал эти пожары одними из худших в истории Калифорнии. Возгорания в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на востоке от Лос-Анджелеса уничтожили более 12 тысяч построек. В том числе сгорели одни из самых дорогих жилых домов в стране, которые находятся на отрезке между Санта-Моникой и Малибу — средняя цена недвижимости там достигает двух миллионов долларов.

Специалисты утверждают, что пожары в Лос-Анджелесе превосходят по масштабу другие недавние стихийные бедствия в США — лесные пожары на Гавайах в 2023 году и ураган «Хелен» в 2024-м.

Ранее в Департаменте лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии заявили, что площадь лесных пожаров в Лос-Анджелесе на сегодняшний день превышает 163 квадратных километра. Таким образом, территория, охваченная огнем, уже на данный момент больше площади целого государства Лихтенштейн. При этом не все возгорания потушены, и есть риск дальнейшего распространения пожаров.