Пассажир заявил о бомбе на борту российского самолета и сорвал рейс

Пассажир рейса Москва — Новосибирск сорвал рейс сообщением о бомбе на борту

Самолет российской авиакомпании вернулся в аэропорт после вылета из-за пассажира, который заявил о бомбе на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, лайнер вылетел из Москвы в Новосибирск в 12:20 15 января, но был вынужден вернуться в Шереметьево — один из пассажиров сорвал рейс сообщением о бомбе.

Очевидцы рассказали, что борт приземлился в 17:00, и всех людей вывели из салона. В итоге отправление перенесли на 17:30.

Ранее у самолета Uzbekistan Airlines отказал двигатель в небе. Несмотря на поломку, экипаж прибывшего из Бухары судна решил совершить посадку в Москве.