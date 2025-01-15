Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 15 января 2025Путешествия

Пассажир заявил о бомбе на борту российского самолета и сорвал рейс

Пассажир рейса Москва — Новосибирск сорвал рейс сообщением о бомбе на борту
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самолет российской авиакомпании вернулся в аэропорт после вылета из-за пассажира, который заявил о бомбе на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, лайнер вылетел из Москвы в Новосибирск в 12:20 15 января, но был вынужден вернуться в Шереметьево — один из пассажиров сорвал рейс сообщением о бомбе.

Очевидцы рассказали, что борт приземлился в 17:00, и всех людей вывели из салона. В итоге отправление перенесли на 17:30.

Ранее у самолета Uzbekistan Airlines отказал двигатель в небе. Несмотря на поломку, экипаж прибывшего из Бухары судна решил совершить посадку в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собралась уничтожить подземные хранилища украинского газа. Почему это станет катастрофой для Зеленского?

      Стало известно о несчастных случаях на съемках «300 спартанцев»

      Пожарные Лос-Анджелеса пожаловались на недостаток ресурсов

      В Раде призвали США прекратить помощь Украине до смены руководства ВСУ

      Польша попросила НАТО направить Украине приглашение в альянс

      США ввели санкции против Запорожской АЭС

      Внешность Екатерины Варнавы раскритиковали в сети со словами «больно на вас смотреть»

      Россиянам предложили включить в зимнее меню капусту и свеклу

      Пытавшийся расправиться с Героем России Янкловичем подросток арестован

      Украине предрекли удар по экономике из-за потери шахты в Красноармейске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше