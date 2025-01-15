У самолета с россиянами на борту произошел отказ двигателя в воздухе

У самолета Uzbekistan Airways произошел отказ двигателя на рейсе Бухара — Москва

У самолета Uzbekistan Airways с россиянами на борту произошел отказ двигателя в воздухе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

15 января Airbus A320 выполнял рейс из Бухары, Узбекистан, в московский аэропорт Внуково. При подлете к гавани прибытия командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей.

Экипаж решил продолжить путь в Москву и запросил приоритетную посадку. Тем временем во Внуково объявили тревогу, при этом посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее летевший в Минск самолет «Азимута» сменил курс и сел в другом городе. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.