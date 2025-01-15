Певица Нюша показала видео в мокрой футболке

34-летняя певица Нюша снялась в синем бикини и мокрой футболке на отдыхе

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в мокром наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее в Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего пять миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница показала видео, где стоит под дождем на террасе с видом на море. Она надела ярко-синий блестящий топ от бикини и полупрозрачную белую футболку, которая обнажила плечо звезды.

При этом знаменитость зачесала влажные волосы назад, подчеркнула глаза бледно-розовой подводкой и выделила контур губ коричневым карандашом.

Ранее в январе 23-летняя российская блогерша и певица Валя Карнавал показала фигуру в бикини после похудения.