Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 15 января 2025Ценности

Певица Нюша показала видео в мокрой футболке

34-летняя певица Нюша снялась в синем бикини и мокрой футболке на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в мокром наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее в Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего пять миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница показала видео, где стоит под дождем на террасе с видом на море. Она надела ярко-синий блестящий топ от бикини и полупрозрачную белую футболку, которая обнажила плечо звезды.

При этом знаменитость зачесала влажные волосы назад, подчеркнула глаза бледно-розовой подводкой и выделила контур губ коричневым карандашом.

Ранее в январе 23-летняя российская блогерша и певица Валя Карнавал показала фигуру в бикини после похудения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

      Минобороны России заявило о групповом ударе по Украине

      Глава города-спутника Запорожской АЭС объявил об увольнении

      У снежного покрова в Москве появился шанс

      Армия России заняла населенный пункт Украинка в ДНР

      В Сирии пройдут выборы

      Женщина поймала крупную рыбу и побила 29-летний рекорд на один грамм

      Назван главный бенефициар от членства в ЕАЭС

      МИД Армении вручил ноту протеста послу России

      В правительстве России заявили о начале выхода Армении из ЕАЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше