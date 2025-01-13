Валя Карнавал похвасталась фигурой в бикини после похудения

Блогерша Валя Карнавал показала фигуру в бикини после похудения на 4 килограмма

Российская блогерша и певица Валя Карнавал показала фигуру в бикини после похудения. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя знаменитость разместила снимок, на котором позировала в розовом купальнике, состоящем из бюстгальтера на завязках и плавок с низкой посадкой. При этом звезда похвасталась подтянутой и стройной фигурой, а также рельефным прессом. Вдобавок исполнительница собрала волосы.

Известно, что Карнавал сбросила четыре килограмма за новогодние каникулы.

Ранее в январе Валя Карнавал высказалась о желании найти богатого мужа. 23-летняя блогерша в разговоре с Артемием Лебедевым заявила, что считает деньги важным аспектом своей жизни.