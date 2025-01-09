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12:50, 9 января 2025Ценности

Валя Карнавал высказалась о желании найти богатого мужа

У 23-летней блогерши Вали Карнавал нет цели найти богатого мужа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская блогерша и певица Валя Карнавал высказалась о желании найти богатого мужа. Об этом она поговорила с Артемием Лебедевым в новом интервью.

23-летняя знаменитость в разговоре с ведущим заявила, что считает деньги важным аспектом своей жизни. «Я не верю звездам, которые говорят, что счастье не в деньгах. Я верю, что счастье может быть в чем угодно, для каждого оно разное. Но деньги — это свобода, и в какой-то степени это счастье», — отметила инфлюэнсер.

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Однако Карнавал уточнила, что для нее принципиально важно зарабатывать деньги самостоятельно. По этой причине у нее нет цели выйти замуж за богатого мужчину и жить за его счет. «Я бы никогда не искала путь девчонок, которые говорят: "Я хочу себе богатого мужа и больше делать ничего не буду". Я всегда бы искала пути, где я сама могла бы прийти к деньгам», — подытожила она.

В декабре Валя Карнавал показала последствия участия в ледовом шоу.

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