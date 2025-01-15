Политолог высказался о будущем Байдена после ухода с поста президента США

Политолог Топорнин: Деятельность Байдена после срока зависит от его здоровья

Дальнейшая деятельность уходящего с поста главы США Джо Байдена после окончания президентского срока будет зависеть от состояния его здоровья, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Дальше зависит уже от настроения, самочувствия, от желания самого человека. Когда [экс-президент США Барак] Обама ушел с поста президента, он был в достаточно молодом возрасте, он активно занимался даже частично политической деятельностью в рамках Демократической партии, помогал различным кандидатам, уже Байдену помогал избраться. Наверное, у Байдена главным ограничителем будет вопрос его здоровья, потому что в последние годы мы замечали за ним определенные физические недомогания. У него и с памятью что-то было, он забывал, как звали иностранных лидеров и министров из его администрации, плюс он часто болел», — объяснил политолог.

Может быть, он просто захочет активно пожить для себя со своей супругой на берегу океана, а может быть захочет, если это будет возможно, проявить себя с политической точки зрения. например, Демократическая партия сейчас будет определяться, что ей делать и как себя вести в течение двух лет до ближайших выборов в конгресс. Потом надо будет определяться с новым кандидатом от Демократической партии на выборах [президента США] 2028 года Николай Топорнин политолог

При этом специалист отметил, что по американским законам государство обеспечит политику определенные условия для дальнейшей жизни.

«Статус президента США после окончания срока примерно один и тот же. Согласно закону, это бывший президент США, ему полагается определенная защита, выделяется секретариат, чтобы он мог позволить себе заниматься определенной историографией, писать, мемуары излагать, заниматься библиотечными делами, то есть такой небольшой офис. У него есть соответствующее денежное довольствие, то есть он в этом плане государством защищен. Я не говорю про привилегии и иммунитет, это уже стандартный вариант», — сказал он.

Джо Байден обратится с прощальной речью к американцам 15 января в 20:00 (в это время в Москве будет 04:00 16 января). Он выступит из Овального кабинета в Белом доме и традиционно расскажет об итогах своей работы на посту главы государства. Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа намечена на 20 января.