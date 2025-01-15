Польша подняла в воздух истребители из-за действий России

Польское командование подняло в воздух военную авиацию из-за действий России

Польская военная авиация поднята в воздух из-за якобы действий России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши, передает РИА Новости.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиации», — говорится в заявлении штаба.

Кроме того, в состояние повышенной боевой готовности приведены польские системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

В декабре 2024 года Польша также подняла в воздух дежурные пары истребителей из-за действий дальней авиации России.