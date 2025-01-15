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11:05, 15 января 2025Силовые структуры

Появились подробности опубликованного разговора украинской разведки с российскими бойцами

РИА сообщило подробности о попытке подкупа Украиной бойцов РФ под Горловкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Появились подробности опубликованного разговора украинской разведки с российскими бойцами под Горловкой, о которых сообщает РИА Новости.

На записи слышно, как представитель украинской разведки обещает выплатить 100 тысяч долларов в качестве аванса за оставление российскими бойцами своих позиций под Горловкой. «Тут есть два варианта: или мне делать имитацию в разных сторонах на броне, так чтобы не пострадали ни мои пацаны, ни ваши», — так украинский разведчик предложил провести сделку.

После получения информации сотрудники ФСБ включились в работу и на контакт с сотрудником украинской военной разведки вывели офицера России, подчиненные которого якобы обороняли нужный участок фронта. Дальше через своих людей представители украинской разведки передали деньги наличными.

В один из дней противник без артиллерийской поддержки силами специальных подразделений и бронетехники выдвинулся на позиции, которые были оговорены. Бойцы рассказали, что подпустили украинцев поближе, а затем открыли по ним огонь из всего имевшегося в наличии оружия. Предприняв несколько попыток наступить, они понесли очень большие потери и были вынуждены отступить.

Ранее сообщалось, что опубликована запись разговора представителей украинской военной разведки с российскими бойцами под Горловкой.

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