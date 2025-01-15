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10:41, 15 января 2025Силовые структуры

Опубликована запись разговора украинской разведки с российским бойцами под Горловкой

Появилась аудиозапись попытки подкупа Украиной российских бойцов под Горловкой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

ФСБ предоставила аудиозапись разговора украинской военной разведки с находившимися на позиции под Горловкой российскими бойцами. Аудиозапись в среду, 15 января, публикует РИА Новости.

На записи слышно, как представитель украинской разведки обещает выплатить 100 тысяч долларов в качестве аванса за оставление российскими бойцами своих позиций под Горловкой. «Тут есть два варианта: или мне делать имитацию в разных сторонах на броне, так чтобы не пострадали ни мои пацаны, не ваши», — так украинский разведчик предложил провести сделку.

Бойцы рассказали, что подпустили украинцев поближе, а затем открыли по ним огонь из всего имевшегося в наличии оружия.

Ранее в ФСБ рассказали о попытке военной разведки Украины подкупить российских военных ради оставления позиций у населенного пункта Горловка. Попытки украинских разведчиков были выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. В ходе оперативной игры украинская военная разведка перевела 100 тысяч долларов качестве аванса.

Полученные от разведки Украины деньги были направлены на помощь бойцам СВО.

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