Опубликована запись разговора украинской разведки с российским бойцами под Горловкой

Появилась аудиозапись попытки подкупа Украиной российских бойцов под Горловкой

ФСБ предоставила аудиозапись разговора украинской военной разведки с находившимися на позиции под Горловкой российскими бойцами. Аудиозапись в среду, 15 января, публикует РИА Новости.

На записи слышно, как представитель украинской разведки обещает выплатить 100 тысяч долларов в качестве аванса за оставление российскими бойцами своих позиций под Горловкой. «Тут есть два варианта: или мне делать имитацию в разных сторонах на броне, так чтобы не пострадали ни мои пацаны, не ваши», — так украинский разведчик предложил провести сделку.

Бойцы рассказали, что подпустили украинцев поближе, а затем открыли по ним огонь из всего имевшегося в наличии оружия.

Ранее в ФСБ рассказали о попытке военной разведки Украины подкупить российских военных ради оставления позиций у населенного пункта Горловка. Попытки украинских разведчиков были выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. В ходе оперативной игры украинская военная разведка перевела 100 тысяч долларов качестве аванса.

Полученные от разведки Украины деньги были направлены на помощь бойцам СВО.