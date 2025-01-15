Пожарные Лос-Анджелеса пожаловались на недостаток ресурсов

CNN: Пожарные Лос-Анджелеса пожаловались на критичный недостаток ресурсов

Незадолго до начала природных пожаров, охвативших Калифорнию, пожарные Лос-Анджелеса пожаловались властям на критическую нехватку ресурсов. Об этом сообщает CNN.

За месяц до катастрофы группа опытных пожарных собралась в мэрии и попросила предоставить больше ресурсов. Другие сотрудники экстренной службы рассказали, что несколько пожарных машин простаивают без дела, так как после сокращения бюджета сократилось и количество механиков, которые могли бы их починить.

По данным издания, Лос-Анджелес испытывает более существенную нехватку пожарных, чем любой другой крупный город. Населенный пункт не готов ни к рядовым чрезвычайным ситуациям, ни к крупным природным пожарам. Лос-Анджелес расположен в зоне повышенного риска возгораний, однако местный пожарный департамент располагает менее чем одним сотрудником на каждую тысячу жителей. Для сравнения, Чикаго, Даллас и Хьюстон имеют двух пожарных на то же число горожан.

В прошлогоднем докладе начальник пожарной безопасности Лос-Анджелеса Кристин Кроули указала, что население города выросло с 2,5 миллиона человек в 1960 году до четырех миллионов в 2020-м, однако число пожарных станций сократилось. При этом число вызовов увеличилось вчетверо. По ее словам, Лос-Анджелес нуждается в 62 новых пожарных станциях и сотнях дополнительных сотрудников, чтобы достигнуть средних показателей пожарных департаментов в густонаселенных городах.

Ранее инвестиционный банк Keefe Bruyette & Woods оценил возможный страховой ущерб от природных пожаров в Лос-Анджелесе. Сумма может достигнуть 45 миллиардов долларов.