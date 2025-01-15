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15:05, 15 января 2025Россия

Путин подписал указ о единовременной выплате для одной категории россиян

Путин подписал указ о выплате для ветеранов Великой Отечественной войны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о единоразовой выплате для одной категории россиян — ветеранов Великой Отечественной войны, они получат по 80 тысяч рублей. Об этом глава государства сообщил во время заседания оргкомитета «Победа», трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер сообщил, что выплата также будет положена вдовам ветеранов и бывшим малолетним узникам концлагерей.

В то же время, выплата для тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда, а также сотрудникам оборонных предприятий в годы войны, составит 55 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума согласилась продлить программу маткапитала в России до 31 декабря 2030. А с 1 февраля 2025 размер материнского капитала будет проиндексирован. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рублей.

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