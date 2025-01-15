Путин заявил о необходимости присвоить звания всем участникам Великой Отечественной войны

Путин: участники Великой Отечественной войны должны стать почетными гражданами

Все участники Великой Отечественной войны должны стать почетными гражданами своих населенных пунктов. О необходимости присвоить эти звания ветеранам заявил президент России Владимир Путин, во время заседания оргкомитета «Победа», трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, он поддерживает предложенную инициативу — ее как сказал президент, следует распространить на всех фронтовиков.

«Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием "Почетный гражданин": региона, города или муниципалитета», — заявил российский лидер.