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14:59, 15 января 2025Россия

Путин заявил о необходимости присвоить звания всем участникам Великой Отечественной войны

Путин: участники Великой Отечественной войны должны стать почетными гражданами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergei Ilyin / Kremlin / Sputnik / Reuters

Все участники Великой Отечественной войны должны стать почетными гражданами своих населенных пунктов. О необходимости присвоить эти звания ветеранам заявил президент России Владимир Путин, во время заседания оргкомитета «Победа», трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, он поддерживает предложенную инициативу — ее как сказал президент, следует распространить на всех фронтовиков.

«Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием "Почетный гражданин": региона, города или муниципалитета», — заявил российский лидер.

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