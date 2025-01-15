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02:56, 15 января 2025Силовые структуры

Рекордсмена по краже из российского банка осудили на пять лет

Укравший 1,5 млрд рублей из банка в Петербурге Барбынец получил пять лет колонии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд приговорил Артура Барбынца, обвиняемого в совершении рекордной кражи из банковского хранилища, к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службе судов города.

В марте 2024 года Барбынец при помощи сообщников изготовил копии электронных ключей от сейфов Росдорбанка. Он вскрыл сейфовые ячейки и забрал из них различную валюту, драгоценные слитки, часы и бриллианты. Общая сумма ущерба превысила 1,5 миллиарда рублей и оказалась рекордной в истории России.

После кражи Барбынец, являющийся уроженцем Сочи, вылетел туда к матери, откуда собирался покинуть Россию, но был задержан. У него гражданство России и Молдавии. Часть похищенного он оставил в съемной квартире в подмосковных Люберцах

Прокуратура требовала для обвиняемого десять лет колонии общего режима, но суд назначил вдвое меньшее наказание. Также Барбынец должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

В своем последнем слове подсудимый заявил, что раскиавается, и попросил назначить ему минимальное наказание, чтобы он мог работать и возмещать ущерб потерпевшим, а также обеспечивать семью, поскольку имеет малолетних детей. Также он принес свои извинения.

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