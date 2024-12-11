Рекордсмену по краже миллиарда рублей из российского банка запросили 10 лет колонии

Прокурор запросил 10 лет Барбынцу за кражу 1 млрд руб. из банка Санкт-Петербурга

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения сторон по уголовному делу Артура Барбынца, обвиняемого в совершении рекордной кражи ценностей и наличности на сумму один миллиард рублей из банковского хранилища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и просил приговорить его к 10 годам лишения свободы. Сам Барбынец просил простить его, он очень сожалеет о содеянном.

Его арестовали в марте, когда вскрылась рекордная кража. Из материалов дела следует, что Барбынец с 7 по 15 марта незаконно проник в банковское хранилище. Используя специальное устройство для считывания кодов, вор вскрыл индивидуальные сейфовые ячейки, арендованные клиентами банка, и забрал из них 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро, ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов долларов. Общий ущерб составил один миллиард 63 миллиона 798 тысяч рублей.

После кражи Барбынец, являющийся уроженцем Сочи, вылетел туда к матери, откуда собирался покинуть Россию, но был задержан. У него гражданство России и Молдавии. Часть похищенного он оставил в съемной квартире в подмосковных Люберцах. Его соучастников полиция пока не установила.