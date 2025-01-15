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12:54, 15 января 2025Экономика

Россия пообещала поставлять газ в Приднестровье в рамках гуманитарной помощи

Красносельский: РФ будет поставлять газ Приднестровью как гуманитарную помощь
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россия пообещала поставлять газ в Приднестровье в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Приднестровья, в ходе его визита в Москву и переговоров с Минэнерго РФ удалось обсудить вопросы возобновления поставок газа в республику.

«В скором будущем уже, немножко осталось потерпеть, газ пойдет в Приднестровье. И для выработки электроэнергии, и для теплоснабжения наших граждан», — заверил он.

Детализации поставок еще нет — детали по маршруту, оплате и транзиту согласуют позднее. Известно то, что российское топливо будет поставляться только для ПМР, но не для Молдавии.

Основным источником электроэнергии в Приднестровье и Молдавии является Молдавская ГРЭС, которая вырабатывает порядка 90 процентов электричества. После того как «Газпром» ограничил поставки в республику из-за долга «Молдовагаза» (российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, из которых Кишинев предлагал заплатить лишь 8,6 миллиона) Молдавской ГРЭС пришлось переключиться на выработку с помощью угля.

С 3 января в ПМР начались веерные отключения электроэнергии. Ряд заводов в Приднестровье пришлось закрыть после прекращения поставок российского газа, а для некоторых предприятий было решено ввести ночной график работы. Глава правительства Александр Розенберг признал ситуацию критической и завяил, что приоритеты в распределении энергоресурсов были расставлены с учетом жизненно важных потребностей граждан и государства. В первую очередь обеспечивается население, система здравоохранения и система социального обеспечения.

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