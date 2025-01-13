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17:00, 13 января 2025Экономика

Ситуацию в Приднестровье после прекращения поставок газа из России назвали критической

Розенберг: без поставок газа из РФ заводы в Приднестровье пришлось приостановить
Вячеслав Агапов

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Ряд заводов в Приднестровье пришлось закрыть после прекращения поставок российского газа. Критической ситуацию в регионе назвал глава правительства Александр Розенберг, его цитирует «Интерфакс».

По словам премьера, из-за кризиса в энергетике пришлось остановить большинство предприятий кроме тех, которые производят продукты питания.

«В сложившихся обстоятельствах приоритеты в распределении энергоресурсов были расставлены с учетом жизненно важных потребностей граждан и государства. В первую очередь обеспечивается население, система здравоохранения и система социального обеспечения», — пояснил он.

На фоне нехватки электроэнергии для ряда предприятий был введен ночной график работы. Среди них — ЗАО «Электромаш», «Интерцентр Люкс», «Софтшуз» и другие площадки.

Основным источником электроэнергии в Приднестровье и Молдавии является Молдавская ГРЭС, которая вырабатывает порядка 90 процентов электричества. После того как «Газпром» ограничил поставки в республику из-за долга «Молдовагаза» и закрытия транзита газа в Европу через Украину, Молдавской ГРЭС пришлось переключиться на выработку с помощью угля. Однако, по словам эксперта компании «Уралэнерготел» Натальи Высоковской, республика долго не протянет без российских энергоресурсов.

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